Polizei Hamburg

POL-HH: 260326-2. Erste Erkenntnisse zu versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Harburg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 06.03.2026, 10:40 Uhr

Tatort: Hamburg-Harburg, Schwarzenbergstraße

Heute Vormittag kam es im Stadtteil Harburg zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 22-Jähriger lebensbedrohlich verletzt wurde. Einsatzkräfte konnten wenig später einen gleichaltrigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge kam es in einem Zimmer einer Harburger Wohnunterkunft aus noch ungeklärter Ursache zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. In deren Verlauf zog der 22-jährige ukrainische Staatsangehörige ein Messer und stach mit diesem mehrfach auf seinen gleichaltrigen Kontrahenten ein.

Umgehend zum Einsatzort entsandte Polizistinnen und Polizisten nahmen den Tatverdächtigen widerstandslos vorläufig fest.

Eine Rettungswagenbesatzung transportierte den lebensbedrohlich verletzten Geschädigten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Zustand ist weiterhin kritisch. Am Einsatzort war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Zeuginnen und Zeugen sowie Mitarbeitenden der Unterkunft.

Die Mordkommission (LKA 41) und die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.

Zim.

Alles rund ums Blaulicht - Infos der Polizei Hamburg per WhatsApp! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Sören Zimbal
Telefon: 040 4286-56214
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

