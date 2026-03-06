Polizei Hamburg

POL-HH: 260306-1. Eine vorläufige Festnahme nach mehreren Verkehrsunfällen mit Flucht

Hamburg (ots)

Unfallzeiten: 05.03.2026, 18:24 Uhr und 18:30 Uhr

Unfallorte: Hamburg-Wilhelmsburg, Kornweide, Otto-Brenner-Straße, Kirchdorfer Straße

Gestern Abend hat ein 61-jähriger Pole, mutmaßlich unter Einfluss von Alkohol, mehrere Verkehrsunfälle in Hamburg-Wilhelmsburg verursacht und ist anschließend von den Unfallorten geflüchtet. Polizeibeamtinnen und -beamte nahmen ihn wenig später vorläufig fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrsdirektion Süd (VD 42) befuhr der 61-Jährige mit seinem Hyundai Tucson die Straße Kornweide. An der Einmündung Otto-Brenner-Straße fuhr er auf den Opel eines 59-Jährigen auf, der an einer rot zeigenden Ampel wartete.

Der 61-Jährige flüchtete mit seinem Pkw vom Unfallort in Richtung Otto-Brenner-Straße. Im weiteren Verlauf touchierte er kurz vor der Einmündung Kirchdorfer Straße einen Kantstein und kollidierte frontal mit dem VW Golf eines 70-Jährigen, der an der rot zeigenden Ampel wartete und dadurch wiederum in den BMW 530d einer 43-Jährigen und den Toyota Yaris eines 33-Jährigen geschoben wurde.

Der 61-Jährige flüchtete zu Fuß vom Unfallort und konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen mit rund einem halben Dutzend Funkstreifenwagen und dem Polizeihubschrauber "Libelle" angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Neben den vier Fahrzeugführenden wurden drei Mitfahrende (8, 8, 69) des 70-Jährigen leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser transportiert.

Das Verkehrsunfall-Team der Verkehrsdirektion Innenstadt / West (VD 22) übernahm die Unfallaufnahme. Dabei kam auch eine Drohne zum Einsatz.

Zudem ergaben sich bei dem 61-jährigen Unfallverursacher Hinweise darauf, dass er seinen Pkw unter dem Einfluss von Alkohol geführt haben könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille, woraufhin eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Die Ermittlerinnen und Ermittler stellten außerdem seinen Pkw sicher.

Der 61 Jahre alte Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen der VD 42 dauern an.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell