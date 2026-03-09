Polizei Hamburg

POL-HH: 260309-1. Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher in Hamburg-Othmarschen fest

Hamburg (ots)

Tatzeit: 06.03.2026, 20:07 Uhr

Tatort: Hamburg-Othmarschen, Jürgen-Töpfer-Straße

Einsatzkräfte der Regionalfahndung Eimsbüttel haben am Freitagabend zwei Männer im Alter von 34 und 44 Jahren vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, zuvor in eine Wohnung im Stadtteil Othmarschen eingebrochen zu sein.

Zivilfahnderinnen und Zivilfahnder des Polizeikommissariats 23 vernahmen am Freitagabend verdächtige Geräusche im Bereich eines Wohngebietes rund um die Jürgen-Töpfer-Straße und entdeckten wenig später Personen in einer unbeleuchteten Erdgeschosswohnung. Während die Einsatzkräfte das Mehrfamilienhaus umstellten, verließen die zwei Männer die betroffene Wohnung und wurden im weiteren Verlauf vorläufig festgenommen. Bei den anschließenden Durchsuchungen stellten die Polizistinnen und Polizisten unter anderem Schmuck und Uhren sicher.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die weiteren Ermittlungen und führte die 34 und 44 Jahre alten polnischen Staatsangehörigen dem Untersuchungsgefängnis zu. Ein Richter ordnete die Untersuchungshaft gegen den jüngeren Tatverdächtigen an, sein Komplize wurde mangels Haftgründen entlassen.

Die Ermittlungen werden nun beim Altonaer Einbruchsdezernat (LKA 122) geführt und dauern an. In diesem Zusammenhang prüfen die Beamtinnen und Beamten auch, ob die beiden mutmaßlichen Einbrecher für weitere, ähnlich gelagerte Taten in Betracht kommen.

