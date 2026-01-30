Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Körperverletzung am Bahnhof Müllheim - Tatverdächtiger festgenommen

Müllheim (Baden) (ots)

Am Bahnhof Müllheim (Baden) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein Tatverdächtiger konnte im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen und später in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden.

Freitagnacht (30.01.2026) meldete sich eine Person bei der Landespolizei und gab an, kurz zuvor am Bahnhof Müllheim beleidigt und ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Eine Streife der Landespolizei traf den geschädigten deutschen Staatsangehörigen vor Ort an. Der 21-Jährige musste aufgrund einer Platzwunde durch den Rettungsdienst erstversorgt werden. Der zunächst unbekannte Tatverdächtige war geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung konnte der 24-jährige Tatverdächtige kurze Zeit später vorläufig festgenommen und an die Bundespolizei übergeben werden. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Wegen Diebstahls hatte ein Gericht den deutschen Staatsangehörigen zu einer dreimonatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Gesuchte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

