Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutmaßlicher Wohnungseinbrecher überstellt

Weil am Rhein (ots)

Die Schweiz hat einen europaweit gesuchten mutmaßlichen Wohnungseinbrecher nach Deutschland überstellt. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Am Mittwochvormittag (28.01.2025) überstellten die Schweizer Behörden den georgischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn und übergaben ihn der Bundespolizei. Gegen den Mann besteht der Verdacht des schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls. Aus diesem Grund erließ das Gericht einen europäischen Haftbefehl. Die Bundespolizei führte den 43-Jährigen bei Gericht vor und lieferte ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt ein.

