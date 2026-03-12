Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Weiterstadt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Weiterstadt (ots)

Am Montag(02.03.) ereignete sich in der Sudetenstraße zwischen 15 und 16 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei kollidierte ein E-Scooter auf dem Gehweg mit einer 17-jährigen Fußgängerin aus Weiterstadt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim 3. Polizeirevier in Arheilgen unter der Rufnummer 06151 / 969 - 41310 zu melden.

Berichterstatter: POK Wolff

