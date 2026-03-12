PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Weiterstadt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Weiterstadt (ots)

Am Montag(02.03.) ereignete sich in der Sudetenstraße zwischen 15 und 16 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei kollidierte ein E-Scooter auf dem Gehweg mit einer 17-jährigen Fußgängerin aus Weiterstadt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim 3. Polizeirevier in Arheilgen unter der Rufnummer 06151 / 969 - 41310 zu melden.

Berichterstatter: POK Wolff

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
1. Polizeirevier
Bismarckstraße 16
64293 Darmstadt
PHK Göschka
Telefon: 06151 / 969-41110
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 07:48

    POL-DADI: Pfungstadt-Hahn: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Pfungstadt (ots) - Im Zeitraum von Samstag (28.02.) bis Sonntag (01.03.), 11:00 Uhr, ereignete sich in der Gernsheimer Straße, Höhe der Hausnummer 78, in Pfungstadt-Hahn ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand kam das unfallverursachende Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen feststehenden Pfosten. An der Unfallörtlichkeit konnten ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 17:27

    POL-DA: Biblis-Wattenheim: Brand in Lagerhalle

    Biblis (ots) - Ein Brand in der Straße "Außerhalb" hat am Mittwochnachmittag (11.3.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 15.30 Uhr wurde die Polizei verständigt und über das Feuer in einer dortigen Lagerhalle informiert. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand unter Kontrolle bringen, die Löscharbeiten dauern zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber noch an. Für die Maßnahmen vor Ort ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 17:06

    POL-DA: Babenhausen: Kabelrollen und Heizkreisverteiler aus Rohbau entwendet

    Babenhausen (ots) - Auf eine Großbaustelle in der Jane-Addams-Straße hatten es bislang unbekannte Kriminelle zwischen Dienstagnachmittag (10.3.), gegen 16.30 Uhr und Mittwochmorgen (11.3.), gegen 9 Uhr abgesehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen durchsuchten die Täter mehrere sich im Rohbau befindende Gebäude und entwendeten Heizkreisverteiler und Kabelrollen. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren