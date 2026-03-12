Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Pfungstadt-Hahn: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Pfungstadt (ots)

Im Zeitraum von Samstag (28.02.) bis Sonntag (01.03.), 11:00 Uhr, ereignete sich in der Gernsheimer Straße, Höhe der Hausnummer 78, in Pfungstadt-Hahn ein Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Stand kam das unfallverursachende Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen feststehenden Pfosten. An der Unfallörtlichkeit konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, welche auf einen Renault "Traffic" hindeuten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0.

Gefertigt von: PK'in Bauer (Pst. Pfungstadt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell