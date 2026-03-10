Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Ermittler nehmen Dealer fest + Einbruch in Kita

Gießen: Ermittler nehmen Dealer fest

Im Rahmen von Ermittlungen befanden sich zivile Beamte der Kriminalpolizei am Donnerstag (5.3.) zu Fuß in der Ringallee. Dabei fiel ihnen, unabhängig ihrer eigentlichen Ermittlungen, ein Mann auf. Sein verdächtiges Verhalten veranlasste die Beamten, ihn einer Personenkontrolle zu unterziehen. Dieser versuchte sich der Mann sofort durch Flucht zu entziehen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten beobachten, wie der Flüchtige im Rennen Gegenstände wegwarf. Sie holten den Mann ein und nahmen ihn fest. Es stellte sich heraus, dass er etwa 860 Gramm Cannabis weggeworfen hatte. Zudem führte er 3.200 Euro Bargeld mit sich. Die Gegenstände stellten die Beamten sicher. Gegen die Festnahme und die Durchsuchung leistete der Mann körperlichen Widerstand, indem er sich sperrte. Im Anschluss gelang es ihm kurzzeitig, mit bereits gefesselten Händen, erneut zu flüchten. Auch diese Flucht wurde durch die Beamten beendet, indem sie den Mann einholten und zu Boden brachten. Dabei erlitt der mutmaßliche Drogendealer leichte Verletzungen, welche die eingesetzten Beamten selbst erstversorgten. In der Folge brachte der verständigte Rettungsdienst den 25-Jährigen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren u.a. wegen des Verdachts des illegalen Betäubungsmittelhandels zu. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt.

Gießen: Einbruch in Kita

Gestern früh um 5.40 Uhr löste der Alarm an einem Kindergarten in der Ringallee aus. Der verständigte Sicherheitsdienst meldete ein aufgebrochenes Fenster. Polizeibeamte durchsuchten den Kindergarten daraufhin, der Einbrecher war jedoch bereits geflohen. Der Unbekannte hatte einen Rollladen hochgedrückt und ein Fenster eingeschlagen. Vermutlich ohne Beute machte er sich aus dem Staub. Er verursachte einen Schaden von etwa 1.500 Euro.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

