PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Exhibitionist entblößt sich in Straßenbahn

Darmstadt (ots)

Ein etwa 50 Jahre alter Mann hat sich am Mittwochabend (11.03.), gegen 17.15 Uhr, in einer Straßenbahn, die sich gerade in der Rheinstraße befand, vor einer 20 Jahre alten Frau entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt. Der Mann hatte kurze, graue Haare. Er trug eine dunkelblaue Hose, dunkle Jacke und führte eine weiße Einkaufstasche mit sich.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06151/9690 an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 09:51

    POL-DA: Darmstadt: Weißer Mercedes Sprinter (DA-MM 5030) gestohlen/Zeugen gesucht

    Darmstadt (ots) - Auf einen weißen Mercedes Sprinter hatten es Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (12.03.) abgesehen. Der Transporter war am Breslauer Platz abgestellt. Die noch unbekannten Täter entwendeten das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DA-MM 5030 und suchten das Weite. Wie sie den Sprinter, der einen Wert von rund 25.000 Euro hat, öffnen und ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 09:40

    POL-DA: Viernheim: Bewohnerin überrascht Einbrecher

    Viernheim (ots) - Ein Wohnhaus in der Beethoventraße geriet am Mittwoch (11.03.), gegen 19.45 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Täter drang zuvor gewaltsam in die Räumlichkeiten ein, wurde dort aber anschließend von der heimkehrenden Bewohnerin des Hauses überrascht. Der Unbekannte suchte daraufhin sofort das Weite und flüchtete ohne Beute vom Tatort. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 09:29

    POL-DA: Erbach: Wohnungseinbruch/Kripo ermittelt

    Erbach (ots) - Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Erbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Mittwoch (11.03.) drangen die bislang noch unbekannten Täter in der Zeit zwischen 11.00 und 12.45 Uhr über die Tür gewaltsam in die Räume in einem Mehrfamilienhaus in der Werner-von Siemens-Straße ein und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Nach aktuellem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren