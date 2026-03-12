Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Exhibitionist entblößt sich in Straßenbahn

Darmstadt (ots)

Ein etwa 50 Jahre alter Mann hat sich am Mittwochabend (11.03.), gegen 17.15 Uhr, in einer Straßenbahn, die sich gerade in der Rheinstraße befand, vor einer 20 Jahre alten Frau entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt. Der Mann hatte kurze, graue Haare. Er trug eine dunkelblaue Hose, dunkle Jacke und führte eine weiße Einkaufstasche mit sich.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06151/9690 an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell