Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Weißer Mercedes Sprinter (DA-MM 5030) gestohlen/Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Auf einen weißen Mercedes Sprinter hatten es Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (12.03.) abgesehen. Der Transporter war am Breslauer Platz abgestellt. Die noch unbekannten Täter entwendeten das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DA-MM 5030 und suchten das Weite. Wie sie den Sprinter, der einen Wert von rund 25.000 Euro hat, öffnen und starten konnten, steht aktuell noch nicht fest.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wer hat verdächtige Personen wahrgenommen oder kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben? Die Polizei ist unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell