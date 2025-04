Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Am Ostermorgen uneinsichtige Frau in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Ostersonntag (20.4.2025, 7.30 Uhr) kam es zu Streitigkeiten zwischen Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus an der Südstraße in Ahlen. Eine 27-Jährige hörte laut Musik, wodurch sich ein Nachbar gestört fühlte. Der 29-Jährige klopfte an die Tür der Ahlenerin, woraufhin es ein Streit zwischen beiden gegeben haben soll. Als Polizisten wenig später dort eintrafen, stellten sie laute Musik aus der Wohnung der 27-Jährigen fest. Außerdem schrie die Frau herum und stieß Beleidigungen gegen ihren Nachbarn aus. Die Einsatzkräfte forderten die 27-Jährige auf, ihr Verhalten zu unterlassen und drohten Folgemaßnahmen an. Diese waren auch nötig, da sie weiter beleidigend herumschrie und die Lautstärke der Musik wieder erhöhte, kaum das die Beamten die Wohnung verlassen hatten. Daraufhin nahmen sie die Frau in Gewahrsam.

