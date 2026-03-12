PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Tätlicher Angriff und Widerstand/Beamtinnen und Beamte verletzt

Rüsselsheim (ots)

Nach einem tätlichen Angriff wurden am Mittwochmorgen (11.03.), gegen 9.30 Uhr, drei Polizeibeamtinnen und ein Polizeibeamter verletzt. Sie mussten anschließend ihren Dienst vorzeitig beenden, weil sie aufgrund der hierbei erlittenen Blessuren nicht mehr dienstfähig waren.

Die Einsatzkräfte waren wegen des Streits eines Paares in der Bahnhofstraße alarmiert worden. Der an der Auseinandersetzung beteiligte 20-Jährige Mann trat an der Einsatzstelle zunehmend renitent auf und sollte deswegen von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Im Rahmen der Festnahme leistete der 20-Jährige, der ein Messer bei sich führte, heftigen Widerstand und beleidigte, bespuckte und bedrohte die Ordnungshüter unentwegt. Das Messer konnte ihm abgenommen werden. Die vier Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt und stellten ihren Dienst anschließend ein. Der Mann konnte nach Androhung eines Elektroimpulsgerätes von der Polizei gefesselt werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Klinik eingeliefert und wird sich nun in Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung zu verantworten haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 10:29

    POL-DA: Darmstadt: Ohne Führerschein auf dem Motorroller/16-Jähriger gibt Gas

    Darmstadt (ots) - Weil er durchgezogene Linien einfach überfuhr, wollte eine Streife des 2. Polizeireviers am Mittwochabend (11.03.), gegen 21.30 Uhr, in der Rüdesheimer Straße einen Motorroller-Fahrer stoppen. Der Mann missachtete aber die Anhaltesignale der Polizei und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durch mehrere Straßen. Auf dem Gelände einer Tankstelle ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 10:06

    POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Motorroller gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

    Darmstadt (ots) - Unbekannte entwendeten am Mittwoch (11.03.), in der Zeit zwischen 7.30 und 18.00 Uhr, einen in einem Hinterhof in der Pfungstädter Straße abgestellten grünen Motorroller der Marke Vespa mit dem Versicherungskennzeichen 970 PWF. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Drmstadt (Kommissariat 21/22) unter der ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 10:01

    POL-DA: Darmstadt: Exhibitionist entblößt sich in Straßenbahn

    Darmstadt (ots) - Ein etwa 50 Jahre alter Mann hat sich am Mittwochabend (11.03.), gegen 17.15 Uhr, in einer Straßenbahn, die sich gerade in der Rheinstraße befand, vor einer 20 Jahre alten Frau entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt. Der Mann hatte kurze, graue Haare. Er trug eine dunkelblaue Hose, dunkle Jacke und führte eine weiße Einkaufstasche mit sich. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06151/9690 an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren