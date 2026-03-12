Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Tätlicher Angriff und Widerstand/Beamtinnen und Beamte verletzt

Rüsselsheim (ots)

Nach einem tätlichen Angriff wurden am Mittwochmorgen (11.03.), gegen 9.30 Uhr, drei Polizeibeamtinnen und ein Polizeibeamter verletzt. Sie mussten anschließend ihren Dienst vorzeitig beenden, weil sie aufgrund der hierbei erlittenen Blessuren nicht mehr dienstfähig waren.

Die Einsatzkräfte waren wegen des Streits eines Paares in der Bahnhofstraße alarmiert worden. Der an der Auseinandersetzung beteiligte 20-Jährige Mann trat an der Einsatzstelle zunehmend renitent auf und sollte deswegen von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Im Rahmen der Festnahme leistete der 20-Jährige, der ein Messer bei sich führte, heftigen Widerstand und beleidigte, bespuckte und bedrohte die Ordnungshüter unentwegt. Das Messer konnte ihm abgenommen werden. Die vier Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt und stellten ihren Dienst anschließend ein. Der Mann konnte nach Androhung eines Elektroimpulsgerätes von der Polizei gefesselt werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Klinik eingeliefert und wird sich nun in Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung zu verantworten haben.

