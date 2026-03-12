PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Bei Polizeikontrollen sichergestellt / Wem gehören die Fahrräder?
Darmstadt (ots)

Im Rahmen von Kontrollen im Bereich des Herrngartens stellte die Polizei am Dienstag (10.3.) vier Fahrräder sicher. Die Beamtinnen und Beamten vermuten, dass die Räder aus Diebstählen stammen könnten und suchen nun nach den rechtmäßigen Eigentümern.

Es handelt sich um ein weißes Gravelbike der Marke "Triban", ein grau-blaues sowie ein orangefarbenes Mountainbike der Marke "Rockrider" und ein schwarzes Mountainbike der Marke "Serious".

Zeugen, die eines der Fahrräder auf den Fotos wiedererkennen oder Hinweise auf die möglichen Eigentümer haben, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 43) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

