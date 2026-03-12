Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Bei Polizeikontrollen sichergestellt

Wem gehören die Fahrräder?

Darmstadt (ots)

Im Rahmen von Kontrollen im Bereich des Herrngartens stellte die Polizei am Dienstag (10.3.) vier Fahrräder sicher. Die Beamtinnen und Beamten vermuten, dass die Räder aus Diebstählen stammen könnten und suchen nun nach den rechtmäßigen Eigentümern.

Es handelt sich um ein weißes Gravelbike der Marke "Triban", ein grau-blaues sowie ein orangefarbenes Mountainbike der Marke "Rockrider" und ein schwarzes Mountainbike der Marke "Serious".

Zeugen, die eines der Fahrräder auf den Fotos wiedererkennen oder Hinweise auf die möglichen Eigentümer haben, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 43) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu wenden.

