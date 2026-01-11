LPI-SHL: Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Wasungen

Rhönblick (ots) - Am vergangenen Donnerstag kam es in der Gemeinde Rhönblick zu einer bereits bekannten Betrugsmasche bei einer 64jährigen Frau. Während diese am Laptop arbeitete wurde dieser durch die unbekannten Täter gesperrt, auf ihrem Bildschirm erschien eine Telefonnummer, welche sie zur Behebung des Problems anrufen sollte. Dies tat die Frau, der Mann am anderen Ende täuschte vor, dass Unbekannte Geld von ihrem Konto abbuchen wollen. Der Unbekannte am Telefon ...

