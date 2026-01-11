PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Wasungen

Wasungen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag parkte ein junger Mann sein Auto auf einer Grünfläche in Wasungen, Schöppenwerthgasse. Als er gegen 02:30 Uhr zu seinem Auto zurückkommt bemerkt er, dass jemand sein Fahrzeug beschädigt hat, indem der Täter vermutlich mit einem anderen Fahrzeug gegen das geparkte Auto stieß. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens (0007551/2026) an die PI Schmalkalden- Meiningen zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

  • 11.01.2026 – 06:37

    LPI-SHL: Betrugsmasche Internet

    Rhönblick (ots) - Am vergangenen Donnerstag kam es in der Gemeinde Rhönblick zu einer bereits bekannten Betrugsmasche bei einer 64jährigen Frau. Während diese am Laptop arbeitete wurde dieser durch die unbekannten Täter gesperrt, auf ihrem Bildschirm erschien eine Telefonnummer, welche sie zur Behebung des Problems anrufen sollte. Dies tat die Frau, der Mann am anderen Ende täuschte vor, dass Unbekannte Geld von ihrem Konto abbuchen wollen. Der Unbekannte am Telefon ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 10:58

    LPI-SHL: Weihnachtsbaum beschädigt

    Wasungen (ots) - Bereits am 22.12.2025 beschädigte ein unbekannte Täter den auf dem Außengelände des Bürgerhauses in Wasungen aufgestellten Weihnachtsbaum. Er riss die Weihnachtsdekoration und die Beleuchtung herunter und versuchte den Baum anzuzünden. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0006110/2026 bei der ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 10:58

    LPI-SHL: Auf winterlichen Straße verunfallt

    Bibra (ots) - Ein 19-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Freitag (09.01.2026) kurz nach Mitternacht die Landstraße von Bibra in Richtung Wölfershausen. In einer Rechtskurve geriet er auf der winterlichen Fahrbahn ins Rutschen und prallte mit seinem Pkw gegen ein Verkehrszeichen. Es blieb bei Sachschaden, der Mann verletzte sich nicht.

    mehr
