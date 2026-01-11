LPI-SHL: Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Wasungen
Wasungen (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag parkte ein junger Mann sein Auto auf einer Grünfläche in Wasungen, Schöppenwerthgasse. Als er gegen 02:30 Uhr zu seinem Auto zurückkommt bemerkt er, dass jemand sein Fahrzeug beschädigt hat, indem der Täter vermutlich mit einem anderen Fahrzeug gegen das geparkte Auto stieß. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens (0007551/2026) an die PI Schmalkalden- Meiningen zu wenden.
