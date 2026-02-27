POL-E: Essen: 71-jährige Seniorin vermisst - 1. Folgemeldung - Fahndungsrücknahme
Essen (ots)
45356 E.-Bochold:
Seit dem 26. Februar wurde die 71-jährige Renate H. vermisst.
Die Ursprungsmeldung vom 27. Februar finden Sie hier:
https://essen.polizei.nrw/presse/71-jaehrige-seniorin-vermisst-die-polizei-bittet-um-hinweise-aus-der-bevoelkerung-fotofahndung
Die 71-Jährige wurde wohlbehalten nach Zeugenhinweisen angetroffen.
Die Polizei Essen bedankt sich für die Mithilfe und bittet, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /ruh
