PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: 71-jährige Seniorin vermisst - 1. Folgemeldung - Fahndungsrücknahme

Essen (ots)

45356 E.-Bochold:

Seit dem 26. Februar wurde die 71-jährige Renate H. vermisst.

Die Ursprungsmeldung vom 27. Februar finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/71-jaehrige-seniorin-vermisst-die-polizei-bittet-um-hinweise-aus-der-bevoelkerung-fotofahndung

Die 71-Jährige wurde wohlbehalten nach Zeugenhinweisen angetroffen.

Die Polizei Essen bedankt sich für die Mithilfe und bittet, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren