Polizei Essen

POL-E: Essen: 71-jährige Seniorin vermisst - 1. Folgemeldung - Fahndungsrücknahme

Essen (ots)

45356 E.-Bochold:

Seit dem 26. Februar wurde die 71-jährige Renate H. vermisst.

Die Ursprungsmeldung vom 27. Februar finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/71-jaehrige-seniorin-vermisst-die-polizei-bittet-um-hinweise-aus-der-bevoelkerung-fotofahndung

Die 71-Jährige wurde wohlbehalten nach Zeugenhinweisen angetroffen.

Die Polizei Essen bedankt sich für die Mithilfe und bittet, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell