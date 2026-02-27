POL-E: Essen: Skelettierte Überreste im Schellenberger Wald aufgefunden
Essen (ots)
45134 E.-Stadtwald:
Am Vormittag des 25. Februars wurde der Polizei der Fund möglicher skelettierter menschlicher Überreste in einem Waldstück im Bereich des Schellenberger Waldes gemeldet.
Gegen 10:00 Uhr entdeckte ein Handwerker eines nahegelegenen Hauses bei Arbeiten mögliche menschliche Knochen und verständigte umgehend die Polizei. Einsatzkräfte begaben sich daraufhin zum Fundort und bestätigten vor Ort das Auffinden eines skelettierten Schädels, weitere Knochen und Kleidungsstücke.
Die Polizei sperrte den Bereich ab und Kräfte der Kriminaltechnik (KTU) sicherten umfangreich Spuren. Die aufgefundenen Knochen sowie die aufgefundenen Gegenstände wurden für weitere rechtsmedizinische Analysen sichergestellt. Zudem wurde das umliegende Gelände systematisch abgesucht. Auch ein Leichenspürhund kam zum Einsatz.
Zu den genauen Todesumständen können derzeit keine gesicherten Angaben gemacht werden. Nach aktuellem Stand liegen keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vor.
Ein Todesermittlungsverfahren wurde in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Essen eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. /ruh
Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de
https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F
Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell