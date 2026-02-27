Polizei Essen

POL-E: Essen: Skelettierte Überreste im Schellenberger Wald aufgefunden

Essen (ots)

45134 E.-Stadtwald:

Am Vormittag des 25. Februars wurde der Polizei der Fund möglicher skelettierter menschlicher Überreste in einem Waldstück im Bereich des Schellenberger Waldes gemeldet.

Gegen 10:00 Uhr entdeckte ein Handwerker eines nahegelegenen Hauses bei Arbeiten mögliche menschliche Knochen und verständigte umgehend die Polizei. Einsatzkräfte begaben sich daraufhin zum Fundort und bestätigten vor Ort das Auffinden eines skelettierten Schädels, weitere Knochen und Kleidungsstücke.

Die Polizei sperrte den Bereich ab und Kräfte der Kriminaltechnik (KTU) sicherten umfangreich Spuren. Die aufgefundenen Knochen sowie die aufgefundenen Gegenstände wurden für weitere rechtsmedizinische Analysen sichergestellt. Zudem wurde das umliegende Gelände systematisch abgesucht. Auch ein Leichenspürhund kam zum Einsatz.

Zu den genauen Todesumständen können derzeit keine gesicherten Angaben gemacht werden. Nach aktuellem Stand liegen keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vor.

Ein Todesermittlungsverfahren wurde in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Essen eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell