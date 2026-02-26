Polizei Essen

POL-E: Essen: 37-Jähriger nutzt Wohnung als Drogenumschlagsplatz - Festnahme

Essen (ots)

45127 E.-Westviertel: Nach Hinweisen des für Betäubungsmittelkriminalität zuständigen Kriminalkommissariats 14 stellten Einsatzkräfte des Präsenzkonzepts "Safe City" am Dienstag (24. Februar) einen mutmaßlichen Drogenhandel in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Rheinischen Platz fest. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten eine nicht geringe Menge Kokain und Heroin. Ein 37-jähriger Tatverdächtiger mit iranischer Staatsangehörigkeit wurde vorläufig festgenommen.

Aufgrund von mehreren Hinweisen auf einen Handel mit Betäubungsmitteln beobachteten die Beamten gegen 15 Uhr das Wohnhaus. Bereits nach kurzer Zeit stellten sie verdächtige Aktivitäten in Form kurzer Besuche unterschiedlicher Personen fest. Bei anschließenden Kontrollen fanden die Einsatzkräfte bei den mutmaßlichen Käufern jeweils sogenannte "Bubbles" mit Heroin. Dadurch erhärtete sich der Verdacht eines Drogenhandels aus der betreffenden Wohnung.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ ein Richter des Amtsgerichts Essen kurzfristig einen Durchsuchungsbeschluss.

Die Kräfte von "Safe City" durchsuchten die Wohnung noch am selben Tag gegen 17 Uhr. Dabei stellten die Beamten mehr als 100 Gramm Kokain sowie rund 550 Gramm Heroin sicher. Zudem fanden sie Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Neben zwei Messern, einer Machete und zwei Pfeffersprays wurden Gegenstände aufgefunden, die den Verdacht der Hehlerei begründen. Hierbei stellten die Einsatzkräfte unter anderem ein Elektrokleinstfahrzeug, einen Bohrhammer sowie weitere Elektrogeräte sicher. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ist der 37-Jährige in der Wohnung nicht gemeldet und verfügt über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die Staatsanwaltschaft Essen stellte einen Antrag auf Untersuchungshaft bei dem zuständigen Amtsgericht gegen den Tatverdächtigen. Gegen ihn wird wegen des illegalen Handels mit einer nicht geringen Menge Kokain und Heroin sowie wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt. /RB

