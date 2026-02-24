Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßlicher Drogendealer nach anonymem Hinweis festgenommen

Essen (ots)

45127 E-Stadtkern: Nach einem anonymen Hinweis haben Einsatzkräfte des Präsenzkonzepts Safe City, des Kriminalkommissariats 14 sowie Diensthündin "Fine" am Samstag (21. Februar) einen Mann festgenommen, der in Verdacht steht, in der Essener Innenstadt mit Kokain zu handeln. Er befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Die Polizei Essen erreichte ein anonymer Hinweis, dass ein 29-jähriger Essener im Bereich des Rathauses mit Kokain handeln solle. Der Tatverdächtige mit guineischer Staatsangehörigkeit ist bereits mehrfach wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln polizeilich in Erscheinung getreten. Auf Grundlage dieser Hinweise leitete das Kriminalkommissariat 14 umgehend Ermittlungen gegen den 29-Jährigen ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ ein Richter des zuständigen Amtsgerichts einen Durchsuchungsbeschluss für diese Wohnung sowie einen Haftbefehl gegen den Mann.

Daraufhin durchsuchten die Kräfte von "Safe City" gemeinsam mit dem Kriminalkommissariat 14 sowie mithilfe von Diensthündin "Fine" am Samstag um 15:45 Uhr die Wohnung des 29-Jährigen in der Straße Gerscheder Weiden.

Dabei stellten die Beamten eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel sicher, darunter mehr als 20g Kokain, sowie eine Bargeldsumme im unteren vierstelligen Bereich. Der Guineer sperrte sich während der Festnahme und musste von den eingesetzten Beamten in den Streifenwagen getragen werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung im Polizeigewahrsam fanden die Polizisten nochmal zwei Päckchen mit ca. 20g Kokain und 60g Heroin in der Unterhose des Mannes. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft. / aro

