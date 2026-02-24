Polizei Essen

POL-E: Essen: 30-Jähriger bei Kollision mit Lichtmast verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45307 E-Leithe: Am Freitagmittag (20. Februar) verletzte sich ein 30-Jähriger leicht bei einer Kollision mit einem Lichtmast. Das Verkehrskommissariat sucht nach Zeugen des Unfalls.

Gegen 13 Uhr fuhr ein 30-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Mercedes GLC über die Ottostraße in Richtung der Autobahnauffahrt der A40. In Höhe der Langestraße kam der Gelsenkirchener nach links von der Fahrbahn ab und prallte vor einen Lichtmast.

Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der Gelsenkirchener leicht und musste von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt, der Lichtmast brach vollständig aus dem Boden.

Nach Angaben des 30-Jährigen soll ihm kurz vor der Einmündung zur Langestraße ein unbekanntes Fahrzeug auf der falschen Seite der Fahrbahn entgegengekommen sein. Bei dem Ausweichmanöver nach links sei er von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend sei der unbekannte Unfallverursacher vom Unfallort geflüchtet.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Essen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht nach Zeugen, die den Unfall und/oder das flüchtige Fahrzeug gesehen haben.

Bitte richten Sie Ihre Hinweise per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder nehmen Sie telefonisch unter 0201/829-0 Kontakt zum Verkehrskommissariat 1 der Polizei Essen auf./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell