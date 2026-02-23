Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter raubt Halskette einer 75-Jährigen - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45279 E.-Horst:

Am Samstagabend (21. Februar) raubte ein bislang unbekannter Mann einer 75-jährigen Frau die Halskette in der Alberst-Schweitzer-Straße. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 20 Uhr fiel der 75-jährigen Essenerin in der S-Bahn ein unbekannter Mann auf, der sich neben sie setzte. Auch in der anschließenden Busfahrt nahm er erneut in ihrer unmittelbaren Nähe Platz und verließ den Bus gemeinsam mit ihr an der Haltestelle "Sportanlage Eiberg".

Anschließend lief die Frau auf dem Gehweg an der Albert-Schweitzer-Straße, ehe der unbekannte Mann sie überholte und nach ihrer Handtasche griff. Die Seniorin hielt ihre Tasche am Henkel fest, sodass der Unbekannte sie nicht entreißen konnte. Daraufhin riss er ihr eine Halskette vom Hals. Infolgedessen stürzte die Frau und verletzte sich leicht.

Die 75-Jährige beschrieb den Tatverdächtigen als etwa 20 bis 25 Jahre alt, rund 175 cm groß mit südländischem Erscheinungsbild. Er hatte schwarze Haare, die auffällig nach vorne gekämmt waren, sowie eine stämmige Statur. Zur Tatzeit trug er eine weite Hose und eine hellbeige Jacke.

Das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Essen sucht nach Zeugen. Wer Angaben zu dem Tatverdächtigen machen kann, meldet sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /ruh

