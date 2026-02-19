Polizei Essen

POL-E: Essen: Mann stirbt nach Auseinandersetzung mit Sohn - Mordkommission eingerichtet

Essen (ots)

45127 E-Westviertel: In der Nacht von Montag auf Dienstag (16./17. Februar) verstarb ein 60-jährigen Mann in der Jägerstraße aus zunächst ungeklärter Ursache. Die Polizei hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen am Mittwoch eine Mordkommission eingerichtet.

Am Dienstagmorgen gegen 1:20 Uhr erhielt die Polizei Essen Kenntnis über den Tod des 60-jährigen Esseners in seiner Wohnung in der Jägerstraße. Im Rahmen der Obduktion hat die Rechtsmedizin Essen mehrere Verletzungen festgestellt, an denen der 60-Jährige verstorben ist.

Die ersten Ermittlungen der daraufhin eingesetzten Mordkommission ergaben, dass es am Montag (16. Februar) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 60-jährigen Essener und seinem 30-jährigen Sohn gekommen ist. Im Zuge dessen hat der 60-Jährige Verletzungen erlitten, die nach derzeitigen Erkenntnissen ursächlich für seinen Tod sind.

Der 30-jährige Deutsche aus Essen wurde daraufhin am Mittwoch (18. Februar) festgenommen und wurde am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Durch das Amtsgericht Essen ist ein Haftbefehl wegen Körperverletzung mit Todesfolge erlassen und unter Auflagen außer Vollzug gesetzt worden. /aro

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell