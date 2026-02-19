Polizei Essen

POL-E: Essen: Trio nach Wohnungseinbruch festgenommen

Essen (ots)

45149 E.-Margaretenhöhe:

Am Mittwochabend (18. Februar) brachen zwei Männer in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Juistweg ein. Ein aufmerksamer Nachbar alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte nahmen die Tatverdächtigen kurze Zeit später fest.

Gegen 18:40 Uhr hörte ein Anwohner laute Geräusche aus der unter ihm gelegenen Wohnung. Als er aus dem Fenster schaute, beobachtete er zwei Männer, die aus einem Fenster der Erdgeschosswohnung sprangen und anschließend in unbekannte Richtung flüchteten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stellten die alarmierten Einsatzkräfte im Nahbereich ein verdächtiges Fahrzeug fest, das mit eingeschaltetem Licht am Fahrbahnrand stand. Als sich der Streifenwagen näherte, erlosch plötzlich das Licht und der Pkw setzte sich in Bewegung. Dabei stand die Beifahrertür zunächst noch offen, ehe einer der Insassen sie während der Fahrt von innen schloss.

Die Beamten stoppten das Fahrzeug und trafen darin drei Männer an. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs und der Männer fanden die Einsatzkräfte mutmaßliche Tatbeute sowie typisches Einbruchswerkzeug.

Die drei Männer im Alter von 36 (kosovarische Staatsangehörigkeit), 32 und 28 (beide albanische Staatsangehörigkeit) Jahren wurden festgenommen. Die beiden Albaner haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Das Trio soll heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen einem Haftrichter des Amtsgerichtes Essen vorgeführt werden.

Das Kriminalkommissariat 41 der Polizei Essen ermittelt wegen des Verdachts des bandenmäßigen Wohnungseinbruchs. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell