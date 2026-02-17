Polizei Essen

POL-E: Essen: Roter Twingo stößt mit geparktem Van zusammen - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Gestern Mittag (16. Februar) kam es an der Pferdebahnstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen (m/47, m/59) leicht verletzt wurden.

Ein 47-jähriger Essener fuhr gegen 12:15 Uhr mit einem roten Renault Twingo auf der Pferdebahnstraße in Richtung Haus-Berge-Straße und stieß in Höhe eines Logistik-Geländes gegen einen geparkten Opel-Van (weiß). Dabei wurden der Fahrer des Twingo (47) und der im geparkten Van sitzende Fahrer (59) leicht verletzt. Ein im Twingo mitfahrender Hund wurde bei dem Unfall so stark verletzt, dass er noch vor Ort starb.

Um den genauen Unfallhergang rekonstruieren zu können, sucht das ermittelnde Verkehrskommissariat 1 nach Zeugen. Diese mögen sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de melden./SyC

