POL-E: Essen: Duo entreißt Frau Halskette - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45144 E.-Frohnhausen:

Am Dienstagmorgen (16. Februar) raubten zwei bislang Unbekannte einer 41-Jährigen eine Goldkette in der Martin-Luther-Straße. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 11:00 Uhr ging die 41-Jährige auf dem Gehweg der Marin-Luther-Straße in Richtung Bahnhof Essen West. Auf dem Boden bemerkte sie einen 5-Euro-Schein und hob ihn auf. In diesem Moment stieg eine bislang unbekannte Frau aus einem unmittelbar am Fahrbahnrad geparkten Auto aus, griff die Essenerin am Arm und hielt sie fest.

Zeitgleich stieg ein unbekannter Mann vom Beifahrersitz aus und griff die 41-Jährige ebenfalls. Die Frau riss der Essenerin anschließend eine Goldkette vom Hals.

Das Duo flüchtete daraufhin mit einem dunklen Fahrzeug in Richtung Bahnhof Essen West.

Die 41-Jährige beschrieb die unbekannte Frau als etwa 1,60 Meter groß, mit schwarzen Haaren und korpulenter Statur. Sie trug einen mehrfarbigen Rock und eine schwarze Jacke. Den männlichen Unbekannten beschrieb sie ebenfalls als korpulent.

Ob der auf dem Boden liegende Geldschein gezielt im Zusammenhang mit der Tat platziert wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Essen ermittelt wegen Raubes und bittet Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh

