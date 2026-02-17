PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: Duo entreißt Frau Halskette - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45144 E.-Frohnhausen:

Am Dienstagmorgen (16. Februar) raubten zwei bislang Unbekannte einer 41-Jährigen eine Goldkette in der Martin-Luther-Straße. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 11:00 Uhr ging die 41-Jährige auf dem Gehweg der Marin-Luther-Straße in Richtung Bahnhof Essen West. Auf dem Boden bemerkte sie einen 5-Euro-Schein und hob ihn auf. In diesem Moment stieg eine bislang unbekannte Frau aus einem unmittelbar am Fahrbahnrad geparkten Auto aus, griff die Essenerin am Arm und hielt sie fest.

Zeitgleich stieg ein unbekannter Mann vom Beifahrersitz aus und griff die 41-Jährige ebenfalls. Die Frau riss der Essenerin anschließend eine Goldkette vom Hals.

Das Duo flüchtete daraufhin mit einem dunklen Fahrzeug in Richtung Bahnhof Essen West.

Die 41-Jährige beschrieb die unbekannte Frau als etwa 1,60 Meter groß, mit schwarzen Haaren und korpulenter Statur. Sie trug einen mehrfarbigen Rock und eine schwarze Jacke. Den männlichen Unbekannten beschrieb sie ebenfalls als korpulent.

Ob der auf dem Boden liegende Geldschein gezielt im Zusammenhang mit der Tat platziert wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Essen ermittelt wegen Raubes und bittet Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 15:05

    POL-E: Essen: Unbekannte brechen nachts in Restaurant ein - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45239 E.-Fischlaken: In der Nacht zum 20. Dezember vergangenen Jahres brachen zwei Unbekannte in ein Restaurant an der Heidhauser Straße ein. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach den Tatverdächtigen. Gegen 3:15 Uhr hebelten die Unbekannten ein Fenster auf, um in das Restaurant zu gelangen. Kurz darauf verließen die beiden Tatverdächtigen mit einem ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 11:35

    POL-E: Essen: Unbekannter stiehlt Geldbörse und hebt unbefugt Geld ab - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45144 E-Frohnhausen: Im September vergangenen Jahres stahl ein Unbekannter die Geldbörse einer Seniorin. Im Anschluss setzte er unbefugt ihre EC-Karte ein. Die Polizei fahndet mit Fotos nach dem Mann. Am 15. September 2025 (Montag) bot der Unbekannte der Seniorin seine Hilfe an, indem er ihren Rollator ins Wohnhaus in der Busehofstraße tragen wollte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren