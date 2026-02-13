POL-E: Essen: Unbekannter stiehlt Geldbörse und hebt unbefugt Geld ab - Fotofahndung
Essen (ots)
45144 E-Frohnhausen: Im September vergangenen Jahres stahl ein Unbekannter die Geldbörse einer Seniorin. Im Anschluss setzte er unbefugt ihre EC-Karte ein. Die Polizei fahndet mit Fotos nach dem Mann.
Am 15. September 2025 (Montag) bot der Unbekannte der Seniorin seine Hilfe an, indem er ihren Rollator ins Wohnhaus in der Busehofstraße tragen wollte. Die 82-jährige Essenerin lehnte dies ab. Dennoch gelang es dem Mann, die Geldbörse der Frau zu entwenden. Im Anschluss hob er Geld mit ihrer EC-Karte ab und bezahlte zudem damit.
Die Polizei Essen fahndet mit Fotos nach dem Mann. Hier geht es zu den Bildern: https://polizei.nrw/fahndung/194762
Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /aro
Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de
https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F
Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell