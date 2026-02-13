Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter stiehlt Geldbörse und hebt unbefugt Geld ab - Fotofahndung

Essen (ots)

45144 E-Frohnhausen: Im September vergangenen Jahres stahl ein Unbekannter die Geldbörse einer Seniorin. Im Anschluss setzte er unbefugt ihre EC-Karte ein. Die Polizei fahndet mit Fotos nach dem Mann.

Am 15. September 2025 (Montag) bot der Unbekannte der Seniorin seine Hilfe an, indem er ihren Rollator ins Wohnhaus in der Busehofstraße tragen wollte. Die 82-jährige Essenerin lehnte dies ab. Dennoch gelang es dem Mann, die Geldbörse der Frau zu entwenden. Im Anschluss hob er Geld mit ihrer EC-Karte ab und bezahlte zudem damit.

Die Polizei Essen fahndet mit Fotos nach dem Mann. Hier geht es zu den Bildern: https://polizei.nrw/fahndung/194762

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /aro

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell