PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Trickbetrüger erbeuten sechsstelligen Betrag von Seniorin - PRÄVENTIONSHINWEISE

Essen (ots)

45478 MH.-Speldorf: Unbekannte Trickbetrüger haben gestern (12. Februar) in einem längeren Telefonat eine Mülheimer Seniorin um einen sechsstelligen Geldbetrag betrogen.

Die Mülheimerin nutzte eine sogenannte Trading-App für den Handel von Wertpapieren und ETFs. Auf ihrem Smartphone erhielt sie eine Push-Benachrichtigung, die vermeintlich von der Trading-App versendet worden war. In dieser Nachricht wurde die Seniorin dazu aufgefordert, eine bestimmte Telefonnummer zu wählen. Als sie diese gewählt hatte, wurde sie mit der angeblichen Sicherheitsabteilung des Anbieters verbunden. Der Mitarbeiter erklärte ihr, dass Betrüger ihr Konto und dessen Guthaben verwendet hätten, um Kryptowährung zu erwerben. Um ihr Geld zu retten, solle die Mülheimerin ihr Geld auf ein sicheres Konto transferieren.

Dafür lud die Frau online auf ihrem PC ein Programm herunter, mittels dessen sie dem angeblichen Sicherheitsmitarbeiter den Fernzugriff auf ihren Rechner ermöglichte. Anschließend loggte sich die Frau in ihr Bankkonto ein.

In diversen Transaktionen überwies die Mülheimerin insgesamt einen sechsstelligen Geldbetrag. Der vermeintliche Sicherheitsmitarbeiter beendete das Telefonat schließlich, als das Kontolimit ausgeschöpft war. Nach dem Auflegen beschlich die Frau ein schlechtes Gefühl. Sie rief die Polizei und erstattete Anzeige.

Aus gegebenem Anlass raten wir deshalb:

   -	Seien Sie misstrauisch, wenn Unbekannte Sie anrufen, Ihnen 
Nachrichten aufs Handy/per Mail schicken oder vor Ihrer Haustüre 
stehen. Geben Sie auf gar keinen Fall Details zu Ihren familiären und
finanziellen Verhältnissen preis.
   -	Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie
sich Zeit, um die Angaben des Unbekannten zu überprüfen. Rufen Sie 
Ihren Bankmitarbeiter des Vertrauens unter der Ihnen bekannten Nummer
an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.
   -	Übergeben Sie NIEMALS Geld, Bankkarten, PIN-Codes oder 
Wertsachen an unbekannte Personen! Selbiges gilt für z.B. Bankkonto- 
oder Kreditkartendaten sowie Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. 
PayPal).
   -	Installieren Sie NIEMALS Software, die Ihnen von Unbekannten 
genannt wird! Gestatten Sie Fremden auch nicht den Fernzugriff auf 
Ihren Rechner (beispielsweise über die Installation einer bestimmten 
Software)! Beenden Sie das Telefonat sofort!

Wenn Sie bereits Betrügern aufgesessen sind:

   -	Trennen Sie den Computer sofort vom Stromnetz und Internet. So 
verhindern Sie weiteren Schaden über die Fernwartungssoftware.
   -	Setzen Sie sich schnellstmöglich mit Ihrer Bank in Verbindung 
und versuchen Sie, möglicherweise bereits getätigte Zahlungen 
rückgängig zu machen.
   -	Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, 
deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind.
   -	Bereinigen Sie Ihren PC. Dafür ist es empfehlenswert, Experten 
aufzusuchen. Vielleicht wurden Passwörter erspäht oder der PC mit 
einem Schadprogramm infiziert.

Trotz häufiger Präventionshinweise und Berichterstattung in den Medien schaffen es skrupellose Trickbetrüger immer wieder, die Gutgläubigkeit und die Hilfsbereitschaft älterer Menschen auszunutzen, um an deren Ersparnisse und Notgroschen zu gelangen. Helfen Sie mit, diesen Betrügern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Klären Sie Verwandte, Bekannte oder andere ältere Menschen, die Ihnen nahestehen, über Kriminalitätsformen auf und geben Ihnen Verhaltenshinweise an die Hand.

Einen Flyer mit den wichtigsten Hinweisen, den Sie ausdrucken und als "Erinnerung" in Telefonnähe aufbewahren können, finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/sites/default/files/2025-05/flyer-sam-delikte-ld_v2.pdf

Folgende Broschüren fassen alle wichtigen Informationen zusammen:

https://essen.polizei.nrw/sites/default/files/2024-02/broschure-sam-2024.pdf

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/228-BR-Im-Alter-sicher-leben%20%28003%29.pdf

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/229-BR-Gut-beraten-im-hohen-Alter%20%28002%29.pdf

/SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 11:35

    POL-E: Essen: Unbekannter stiehlt Geldbörse und hebt unbefugt Geld ab - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45144 E-Frohnhausen: Im September vergangenen Jahres stahl ein Unbekannter die Geldbörse einer Seniorin. Im Anschluss setzte er unbefugt ihre EC-Karte ein. Die Polizei fahndet mit Fotos nach dem Mann. Am 15. September 2025 (Montag) bot der Unbekannte der Seniorin seine Hilfe an, indem er ihren Rollator ins Wohnhaus in der Busehofstraße tragen wollte. ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 12:37

    POL-E: Essen: Unbekanntes Damenquartett stiehlt Waren aus Drogeriemarkt - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45289 E.-Burgaltendorf: Am 24. Oktober vergangenen Jahres stahlen vier unbekannte Frauen mehrere Waren aus einem Drogeriemarkt an der Alten Hauptstraße. Die Polizei sucht mit Fotos nach den Tatverdächtigen. Gegen 15:15 Uhr betraten die Frauen das Geschäft, schauten sich um und gingen augenscheinlich gezielt zu den Haarpflegeprodukten. Anschließend ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 13:00

    POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannte rauben Schmuck von Seniorin - Zeugenaufruf

    Essen (ots) - 45472 MH.-Menden-Holthausen: Bislang unbekannte Tatverdächtige raubten Montagnachmittag (9. Februar) einer Seniorin ihren Schmuck. Sie flüchteten mit einem weißen Pkw. Die Polizei sucht Zeugen. Die 86-jährige Mülheimerin befand sich gegen 16:30 Uhr auf der Straße Gracht nahe der Kolpingstraße, als neben ihr ein weißes Auto hielt. Darin befanden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren