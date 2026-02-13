Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte brechen nachts in Restaurant ein - Fotofahndung

Essen (ots)

45239 E.-Fischlaken: In der Nacht zum 20. Dezember vergangenen Jahres brachen zwei Unbekannte in ein Restaurant an der Heidhauser Straße ein. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach den Tatverdächtigen.

Gegen 3:15 Uhr hebelten die Unbekannten ein Fenster auf, um in das Restaurant zu gelangen. Kurz darauf verließen die beiden Tatverdächtigen mit einem Tablet und mehreren Spirituosen-Flaschen das Lokal. Eine Videokamera zeichnete die Tat auf. Fotos der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/194859

Das KK 41 ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Gaststätten. Wer kennt die Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell