PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei stellt Metalldieb und sucht weitere Zeugen

Essen (ots)

45329 E-Altenessen: Ein Zeuge bemerkte am Samstagabend (14. Februar) eine unbefugte Person in dem stillgelegten Krankenhaus an der Hospitalstraße. Er rief die Polizei, die einen Tatverdächtigen antreffen konnte.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 19:17 Uhr alarmiert. Der 42-jährige Zeuge und Objektbetreuer stellte vor Ort eine Person fest, die diverse Metallteile zum Abtransport bereitlegte. Die Polizisten entdeckten den Beschuldigten daraufhin versteckt in seinem Transporter. Bei dem Mann handelt es sich um einen 41-jährigen Libanesen aus Essen. Im Fahrzeug fanden die Beamten eine Kiste mit Elektroschrott sowie mehrere Schraubendreher, ein Brecheisen und eine Axt. An einer Tür entdeckten die Polizisten Einbruchsspuren.

Der Transporter, das Mobiltelefon sowie die Handschuhe, die der Libanese trug, wurden sichergestellt. Den 41-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Da es möglicherweise noch einen Mittäter gibt, sucht die Polizei Zeugen, denen eine weitere, verdächtige Person aufgefallen ist. Hinweise bitte telefonisch an 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /aro

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 11:20

    POL-E: Essen: Duo entreißt Frau Halskette - Zeugenaufruf

    Essen (ots) - 45144 E.-Frohnhausen: Am Dienstagmorgen (16. Februar) raubten zwei bislang Unbekannte einer 41-Jährigen eine Goldkette in der Martin-Luther-Straße. Die Polizei sucht nach Zeugen. Gegen 11:00 Uhr ging die 41-Jährige auf dem Gehweg der Marin-Luther-Straße in Richtung Bahnhof Essen West. Auf dem Boden bemerkte sie einen 5-Euro-Schein und hob ihn auf. In diesem Moment stieg eine bislang unbekannte Frau aus ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 15:05

    POL-E: Essen: Unbekannte brechen nachts in Restaurant ein - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45239 E.-Fischlaken: In der Nacht zum 20. Dezember vergangenen Jahres brachen zwei Unbekannte in ein Restaurant an der Heidhauser Straße ein. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach den Tatverdächtigen. Gegen 3:15 Uhr hebelten die Unbekannten ein Fenster auf, um in das Restaurant zu gelangen. Kurz darauf verließen die beiden Tatverdächtigen mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren