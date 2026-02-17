Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei stellt Metalldieb und sucht weitere Zeugen

Essen (ots)

45329 E-Altenessen: Ein Zeuge bemerkte am Samstagabend (14. Februar) eine unbefugte Person in dem stillgelegten Krankenhaus an der Hospitalstraße. Er rief die Polizei, die einen Tatverdächtigen antreffen konnte.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 19:17 Uhr alarmiert. Der 42-jährige Zeuge und Objektbetreuer stellte vor Ort eine Person fest, die diverse Metallteile zum Abtransport bereitlegte. Die Polizisten entdeckten den Beschuldigten daraufhin versteckt in seinem Transporter. Bei dem Mann handelt es sich um einen 41-jährigen Libanesen aus Essen. Im Fahrzeug fanden die Beamten eine Kiste mit Elektroschrott sowie mehrere Schraubendreher, ein Brecheisen und eine Axt. An einer Tür entdeckten die Polizisten Einbruchsspuren.

Der Transporter, das Mobiltelefon sowie die Handschuhe, die der Libanese trug, wurden sichergestellt. Den 41-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Da es möglicherweise noch einen Mittäter gibt, sucht die Polizei Zeugen, denen eine weitere, verdächtige Person aufgefallen ist. Hinweise bitte telefonisch an 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /aro

