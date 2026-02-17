Polizei Essen

POL-E: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Essen: Mülheim an der Ruhr: Mann durch Stichverletzung schwer verletzt - 2. Folgemeldung Tatverdächtiger festgenommen

Essen (ots)

45473 MH-Altstadt II:

Am 26. November wurde ein 37-jähriger Mann an der Elisabeth-Selbert-Straße durch eine Stichwaffe schwer verletzt. Die eingerichtete Mordkommission fahndete in der Öffentlichkeit nach dem 40-jährigen Tatverdächtigen.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/mann-durch-stichverletzung-schwer-verletzt-zeugenaufruf

Unsere 1. Folgemeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/mann-durch-stichverletzung-schwer-verletzt-1-folgemeldung-oeffentlichkeitsfahndung

Am 16. Februar konnten Kollegen der Bundespolizei den 40-Jährigen am Dortmunder Flughafen bei der Einreise festnehmen und den bestehenden Untersuchungshaftbefehl vollstrecken.

Wir bedanken uns für die Unterstützung der Öffentlichkeitsfahndung und bitten die Bilder des Mannes nicht weiter zu verbreiten. /hey

