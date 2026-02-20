PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: Pottcast Ungelöst - Der Krimi-Podcast der Polizei Essen - Günter Koper - der Abschluss

Essen (ots)

Ab heute (20. Februar) ist die neue und vorerst letzte Folge "Günter Koper - der Abschluss" von unserem Pottcast Ungelöst auf allen Plattformen online. Die Ermittler Dustin Wisnewski und Michael Detscher sind wieder bei uns zu Gast und stellen den gelösten Cold Case Günter Koper vor. 1991 wurde der Friseur in seiner Wohnung in Mülheim an der Ruhr Opfer eines Raubmordes. Die beiden berichten von ihren Ermittlungen, die schlussendlich dazu führten, dass der heute 64-jährige Täter nach über 30 Jahren wegen Mordes verurteilt wurde. Darüber hinaus blicken die beiden Ermittler auf die erfolgreiche Arbeit der Ermittlungsgruppe Cold Cases zurück, die ihren Auftrag mittlerweile erfüllt hat und beendet wurde.

Alle Podcast-Folgen finden Sie als Video (Empfehlung!) auf unserem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/@PolizeiNRWEssen

Hier geht es zu den klassischen Podcast-Folgen: https://pottcast-ungeloest.podigee.io/

Alle Folgen sind auch auf unserer Homepage abrufbar: https://essen.polizei.nrw/social-media/podcast/pottcast-ungeloest-der-krimi-podcast-der-polizei-essen/ /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

