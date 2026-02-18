Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Hagenah - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht gegen kurz nach 23:30 h haben zunächst unbekannte Täter in Hagenah-Willah bei einem derzeit leerstehenden Wohnhaus ein Fenster aufgebrochen und sind dann in das Innere eingestiegen. Hier wurden nahezu alle Kupferleitungen durchtrennt und diese zum Abtransport vorbereitet.

Als die Einbrecher dann bei ihrer Tat offenbar gestört wurden, ergriffen sie ohne Beute die Flucht und ließen ihr Täterfahrzeug im Nahbereich zurück.

Als zwei Unbekannte am frühen Morgen zu dem Fahrzeug zurückkamen wurden sie von einem aufmerksamen Zeugen gesehen, der dann sofort die Polizei informierte.

Die eingesetzten Beamten nahmen die beiden Männer im Alter von 39 und 51 Jahren vorläufig fest und lieferten sie in den Stader Polizeigewahrsam ein.

Hier mussten sich die beiden Tatverdächtigen dann erkennungsdienstlichen Maßnahmen und ersten Vernehmungen unterziehen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder entlassen.

Die Ermittlungen in der Sache dauern weiter an.

