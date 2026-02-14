Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Schnee und Glätte im Landkreis sorgen für viel Arbeit für die Polizei - 3 Autofahrer leicht verletzt - hoher Sachschaden

Stade (ots)

In der Zeit zwischen gestern, 17:20 h und heute Vormittag, 09:00 h ist es auf den Straßen im Landkreis Stade zu 18 witterungsbedingten Verkehrsunfällen auf schnee- und eisglatter Fahrbahn gekommen. Zum Glück wurden dabei nur drei Autofahrer leicht verletzt. Insgesamt dürfte bei den Unfällen ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro entstanden sein.

Hier eine Chronologie der Unfälle:

17:20 h - Ein 48-jähriger Fahrer eines Jaguar aus Cuxhaven kommt mit Sommerreifen auf der Bundesstraße 73 in Himmelpforten ins Schleudern und prallt gegen die Schutzplanke.

17:30 h - Eine 19-jährige Fahrerin eines Ford Sierra aus Farven ist auf der B 74 in Heinbockel in Richtung Bremervörde unterwegs. Nach einer Kurve schert sie zum Überholen aus, kommt ins Rutschen und touchiert einen VW-Golf eines 54-jährigen Fahrers aus Bremervörde und die Schutzplanke. Verletzt wird dabei niemand.

18:30 h - 51jähriger Polofahrer aus Hemmoor kommt in Himmelpforten auf der B 73 ins Schleudern und prallte gegen die Schutzplanke

18:30 h - 18-jähriger Fahrer eines Seat Ibiza aus Jork kommt auf der Beckdorfer Straße in Apensen nachdem er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte in den Gegenverkehr und prallt dort mit einem Renault eines 40-jährigen Fahrers aus Kirchlinteln zusammen. Der 18-Jährige wird dabei leicht verletzt.

19:30 h - 35-jähriger Fahrer eines Nissan aus Moisburg ist in Buxtehude auf der B 73 unterwegs und will nach links in die Straße "Inne Beek" abbiegen. Aufgrund der Glätte drehen seine Reifen durch und er kommt nicht von der Stelle. Ein 35-jähriger LKW-Fahrer aus Norderstedt, der auf der Bundesstraße in Richtung Buxtehude unterwegs ist, kann nicht mehr rechtzeitig stoppen und prallt in den PKW. Dieser wird durch die Wucht des Aufpralls ein einen in der Straße "Inne Beek" wartenden VW-Touran eines 19-jährigen Fahrers aus Buxtehude. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt, verletzt wurde niemand.

19:35 h - 45-jähriger Mercedesfahrer aus Cadenberge kommt auf der B 73 in Burweg nach einem Überholvorgang ins Schleudern und prallte erst gegen einen entgegenkommenden PKW und dann gegen die Schutzplanke

19:35 h - 47-jährige Fahrerin eines Skoda aus Jork verliert in Buxtehude in der Straße Westmoor die Kontrolle über ihr Auto, rutscht über eine Verkehrsinsel und touchiert einen dort stehenden 43-jährigen Radfahrer aus Buxtehude. Dieser wird dabei leicht verletzt. Die Unfallverursacherin gibt noch ihre Personalien bekannt, entfernte sich dann aber von der Unfallstelle, bevor die Polizei eintrifft. Bei ihr wird anschließend eine Atemalkoholkonzentration von ca. 0,4 Promille festgestellt. Gegen sie wird nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung, Alkohol am Steuer, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unfallflucht ermittelt.

20:00 h - Ein 44-jähriger Fahrer eines Opel aus Stade gerät auf der Landesstraße 124 im Bereich Helmste ins Schleudern und landet im rechten Straßengraben.

20:20 h - Ein 46-jähriger Fahrer eines Citroen aus Otterndorf kommt auf der Autobahn 26 auf der Richtungsfahrbahn Stade im Bereich Buxtehude ins Schleudern und touchiert die rechte Schutzplanke.

20:25 h - 30-jähriger Fahrer eines 3er BMW fährt in Mittelnkirchen auf der Straße Hohenfelde in Richtung Ort. Dort muss er verkehrsbedingt bremsen, kommt ins Rutschen und auf die Gegenfahrbahn. Hier stößt er mit dem entgegenkommenden Polo eines 36-jährigen Staders zusammen. Dieser wird leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge beschädigt.

20:35 h - Ein Fahrer eines 1er-BMW kommt in Apensen in der Buxtehuder Straße im dortigen Kreisel von der Fahrbahn ab und fährt gegen eine Laterne.

21:25 h - 22-jähriger Fahrer eine VW-Lupo aus Bargstedt ist auf der Horneburger Straße in Horneburg in Richtung Harsefeld unterwegs und muss wegen eines vorausfahrenden Autos bremsen. Dabei gerät er ins Schleudern und kommt in den Gegenverkehr und prallt dort mit dem Ford Focus eines 30-Jährigen aus Brest zusammen. Beide Fahrzeuge werden schwer beschädigt. Verletzt wird niemand.

21:55 h - Ein 35-jähriger Fahrer eines Audi Avant aus Apensen kommt in Buxtehude auf der Kreisstraße 40 in einer Kurve von der Fahrbahn ab und rutscht in einen Graben.

21:55 h - Ein 23-jähriger Fahrer eines Audi S3 aus Buxtehude kommt ebenfalls auf der Kreisstraße 40 im Verlauf einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und rutscht in einen wasserführenden Graben.

22:40 h - 21-jähriger Fahrer eines Audi aus Wischhafen fährt in der Harburger Straße in Stade auf einen vor ihm bremsenden Mercedes eines 35-jährigen Fahrers aus Stade auf. Ein weiterer 62-jähriger Fahrer eines Hyundai aus Stade kann auf der vereisten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig halten und rutscht in den Audi. Der Audifahrer flüchtet zwar noch von der Unfallstelle, kann aber kurze Zeit später durch die Polizei angetroffen werden. Bei ihm ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2,8 Promille. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er muss sich jetzt einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht stellen.

23:45 h - Ein 29-jähriger Fahrer eines Audi A4 aus Bliedersdorf kommt auf der Klaus-Groth-Straße in Stade ins Rutschen und prallt mit einem dort am Straßenrand geparkten BMW zusammen.

01:35 h - Ein 24-jähriger Audi A4-Fahrer aus Buxtehude kommt im Stieglitzweg nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Verkehrszeichen.

08:45 h - Ein 29-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta aus Hamburg kommt auf der Straße Westfeld in Jork trotz langsamer Fahrweise in einer scharfen Kurve auf vereister Fahrbahn ins Schleudern und stößt mit einem dort geparkten Mercedes zusammen.

Polizeisprecher Rainer Bohmbach dazu:

"Die hohe Zahl der Unfälle zeigt doch erneut, dass viele Autofahrerinnen und Autofahrer die Gefahren durch Schnee- und Eisglätte nicht richtig einschätzen können und häufig durch nicht angepasste Geschwindigkeiten Unfälle verursachen. Wir rufen daher erneut dazu auf, die eigene Fahrweise anzupassen und auf den Straßenzustand zu achten. Halten sie mehr Abstand und rechnen Sie auch mit der unvorsichtigen Fahrweise anderer. Planen sie für Fahrten mehr Zeit ein und fahren sie, wenn überhaupt erforderlich, rechtzeitig los."

