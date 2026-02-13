Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Stader Bar

Stade (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Dienstag, den 10.02., 23:30 h und Donnerstag, den 12.02.,19:30 h in Stade in der Bahnhofstraße nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters in das Innere einer dortigen Bar eingedrungen und haben bei der anschließenden Durchsuchung eine geringe Menge Bargeld erbeutet.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell