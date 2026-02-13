PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Stader Bar

Stade (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Dienstag, den 10.02., 23:30 h und Donnerstag, den 12.02.,19:30 h in Stade in der Bahnhofstraße nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters in das Innere einer dortigen Bar eingedrungen und haben bei der anschließenden Durchsuchung eine geringe Menge Bargeld erbeutet.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 10:54

    POL-STD: Polizei sucht Unfallverursacher in Horneburg

    Stade (ots) - Am gestrigen Dienstagnachmittag kam es in Horneburg auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Poggenpohl zu einem Verkehrsunfall, für den die Polizei jetzt den Verursacher und Zeugen sucht. Ein bisher unbekannter Autofahrer hatte zwischen 14:55 h und 15:30 h vermutlich beim Rangieren oder Ein- bzw. Ausparken ein dort abgestelltes schwarzes Mini-Cabrio touchiert und dabei das hintere rechte Seitenteil sowie den ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 13:30

    POL-STD: Unbekannte entwenden Sitzbank aus Buxtehuder Innenstadt

    Stade (ots) - Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag, den 07.02., 12:00 h und Montag, den 09.02., 08:40 h in der Buxtehuder Innenstadt am Ostfleth eine vor einem dortigen Hörakustik-Geschäft angeschlossene Sitzbank aus Metall entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren