POL-STD: Unbekannte entwenden Sitzbank aus Buxtehuder Innenstadt
Stade (ots)
Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag, den 07.02., 12:00 h und Montag, den 09.02., 08:40 h in der Buxtehuder Innenstadt am Ostfleth eine vor einem dortigen Hörakustik-Geschäft angeschlossene Sitzbank aus Metall entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.
Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.
