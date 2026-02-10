Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Sitzbank aus Buxtehuder Innenstadt

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag, den 07.02., 12:00 h und Montag, den 09.02., 08:40 h in der Buxtehuder Innenstadt am Ostfleth eine vor einem dortigen Hörakustik-Geschäft angeschlossene Sitzbank aus Metall entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

