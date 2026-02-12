Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tankwagen kommt von der Straße ab und landet im Graben - Landesstraße 123 mehrere Stunden gesperrt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

Am heutigen Vormittag gegen kurz vor 09:00 h ist es auf der Landesstraße 123 zwischen dem Kreisel Linah und dem Ortseingang Ohrensen zu einem Verkehrsunfall mit einem Gefahrgut-LKW gekommen.

Ein 54jähriger Fahrer eines Mercedes-Tankwagens aus Stade war auf dem Weg Richtung Bargstedt aus bisher ungeklärter mit seinem rechten Vorderreifen in den Seitenraum geraten. Wegen des nassen aufgeweichten Untergrunds gelang es ihm nicht sein schweres Fahrzeug wieder zurück auf die Fahrbahn zu bekommen.

Der mit ca. 11.000 Litern Diesel beladene Tankwagen kippte schließlich nach rechts in den dortigen Graben und blieb auf der Seite liegen.

Zu einer Gewässer- und Bodenverunreinigung kam es dabei aber nicht. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Führerhaus befreien, er blieb unverletzt.

Der Stader Notarzt und die eingesetzte Besatzung eines Rettungswagens übernahmen die erste Betreuung des 54-Jährigen an der Unfallstelle.

Die Feuerwehren aus Bargstedt, Ohrensen und Harsefeld sowie der Führungsdienst Umwelt und die Umweltgruppe Süd der Kreisfeuerwehr rückten mit ca. 50 Einsatzkräften an der Unfallstelle an. Die Feuerwehrleute sicherten das Unfallfahrzeug ab und unterstützten die Polizei bei der Sperrung der Straße.

Vorsorglich wurden Ölsperren rund um den Havaristen ausgelegt, um auf einen späteren Austritt von Kraftstoff vorbereitet zu sein.

Die L 123 musste für die Zeit der Unfallaufnahme und die anschließenden Bergungsarbeiten zunächst voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde über Harsefeld-Ohrensen umgeleitet. Die Arbeiten dürften sich voraussichtlich bis in die späten Nachtmittagsstunden erstrecken.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell