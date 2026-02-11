Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei sucht Unfallverursacher in Horneburg

Stade (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag kam es in Horneburg auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Poggenpohl zu einem Verkehrsunfall, für den die Polizei jetzt den Verursacher und Zeugen sucht.

Ein bisher unbekannter Autofahrer hatte zwischen 14:55 h und 15:30 h vermutlich beim Rangieren oder Ein- bzw. Ausparken ein dort abgestelltes schwarzes Mini-Cabrio touchiert und dabei das hintere rechte Seitenteil sowie den Radlauf beschädigt. Ohne sich dann aber weiter um die Schadenregulierung zu kümmern, war der Verursacher einfach weggefahren. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Der angerichtete Schaden wird auf über tausend Euro geschätzt.

Die Polizei sucht jetzt den Verursacher und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können.

Diese werden gebeten, sich bei der Horneburger Polizeistation unter der Rufnummer 04163-828950 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell