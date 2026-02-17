Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte schlagen Kiosk-Scheiben in Stade ein - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht gegen 02:30 h haben Unbekannte in Stade in der Bahnhofstraße bei einem dortigen Kiosk die Scheiben der Eingangstür und des Schaufensters eingeschlagen.

Durch den Krach wurde eine Anwohnerin auf die Tat aufmerksam und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Ein Eindringen in den Verkaufsraum erfolgte nicht.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell