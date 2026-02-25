Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte rammen Hallentor und stehlen Buntmetalle - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45356 E.-Bergerborbeck:

Am späten Dienstagabend (24. Februar) rammten unbekannte Männer mit einem Transporter das Tor einer Lagerhalle eines Recyclingunternehmens in der Lüschershofstraße und verschafften sich so gewaltsam Zugang zum Gebäude. Anschließend entwendeten sie Buntmetalle. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22:50 Uhr verschafften sich die Tatverdächtigen mit einem Transporter Zugang zu dem Betriebsgelände in der Lüschershofstraße. Anschließend rammten sie mit dem Fahrzeug mehrmals das Eingangstor der Lagerhalle, bis sich dieses öffnete.

Daraufhin stiegen mehrere Personen aus dem Transporter aus und verluden die Metalle in das Fahrzeug. Nach wenigen Minuten flüchteten die Männer mit dem Transporter in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen blieb bislang ohne Erfolg.

Das Kriminalkommissariat 41 sucht nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Hafengebiet gemacht haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh

