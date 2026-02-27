Polizei Essen

POL-E: Essen: 71-jährige Seniorin vermisst - Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung - Fotofahndung

Essen (ots)

45356 E.-Bochold:

Seit gestern Mittag (26. Februar) wird die 71-jährige Renate H. vermisst.

Gegen 14 Uhr verließ die ältere Dame das Geriatrie-Zentrum Hausberge in der Germaniastraße und kehrte bis jetzt nicht zurück. Die Vermisste leidet an einer Demenz, ist aber örtlich und zeitlich orientiert.

Renate H. ist ca. 1,70 Meter groß und schlank. Sie hat aktuell kurze, weiße, lockige Haare. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Strickjacke, einer beigen Leggings und einer weißen Umhängetasche. Zudem ist sie auf einen Rollator angewiesen.

Ein Foto der Vermissten finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/196122

Falls Sie Hinweise zum Aufenthaltsort der Seniorin geben können, melden Sie sich bitte unverzüglich bei der Polizei unter der 110. /ruh

