PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: 71-jährige Seniorin vermisst - Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung - Fotofahndung

Essen (ots)

45356 E.-Bochold:

Seit gestern Mittag (26. Februar) wird die 71-jährige Renate H. vermisst.

Gegen 14 Uhr verließ die ältere Dame das Geriatrie-Zentrum Hausberge in der Germaniastraße und kehrte bis jetzt nicht zurück. Die Vermisste leidet an einer Demenz, ist aber örtlich und zeitlich orientiert.

Renate H. ist ca. 1,70 Meter groß und schlank. Sie hat aktuell kurze, weiße, lockige Haare. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Strickjacke, einer beigen Leggings und einer weißen Umhängetasche. Zudem ist sie auf einen Rollator angewiesen.

Ein Foto der Vermissten finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/196122

Falls Sie Hinweise zum Aufenthaltsort der Seniorin geben können, melden Sie sich bitte unverzüglich bei der Polizei unter der 110. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 13:43

    POL-E: Essen: 37-Jähriger nutzt Wohnung als Drogenumschlagsplatz - Festnahme

    Essen (ots) - 45127 E.-Westviertel: Nach Hinweisen des für Betäubungsmittelkriminalität zuständigen Kriminalkommissariats 14 stellten Einsatzkräfte des Präsenzkonzepts "Safe City" am Dienstag (24. Februar) einen mutmaßlichen Drogenhandel in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Rheinischen Platz fest. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 10:20

    POL-E: Essen: Café-Einbrecher gehen leer aus - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Drei Unbekannte brachen im August vergangenen Jahres in ein Café an der Kettwiger Straße ein. Sie wurden bei der Tat gefilmt. Die Polizei bittet um Hinweise. Am 24. August 2025 brachen drei unbekannte Männer in ein Café an der Kettwiger Straße in der Essener Innenstadt ein. Gegen 21:30 Uhr verschafften sie sich Zugang zu dem Café und entwendeten zwei Kassenschubladen. In diesen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren