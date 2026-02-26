PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen
Mülheim an der Ruhr: Einladung an Journalisten - Vorstellung der Kriminalstatistik des Jahres 2025

Essen (ots)

Hiermit laden wir interessierte Journalisten herzlich zur jährlichen Pressekonferenz zur Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 ein:

Montag, 02. März 2025, 13:30 Uhr

Polizeipräsidium Essen (Haupteingang), Büscherstraße 2-6, 45131 Essen

Der Leiter der Direktion Kriminalität, Bernd Röser, informiert über die Kriminalitätsentwicklung im Einsatzgebiet der Polizei Essen sowie über herausragende Sachverhalte des vergangenen Jahres.

Nach der Pressekonferenz ist die Statistik auf der Webseite abrufbar.

Da die Pressekonferenz einer konkreten Planung unterliegt, bitten wir Sie um eine Akkreditierung bis zum 27. Februar, 15:30 Uhr, per E-Mail an pressestelle.essen@polizei.nrw.de. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

  • 26.02.2026 – 13:43

    POL-E: Essen: 37-Jähriger nutzt Wohnung als Drogenumschlagsplatz - Festnahme

    Essen (ots) - 45127 E.-Westviertel: Nach Hinweisen des für Betäubungsmittelkriminalität zuständigen Kriminalkommissariats 14 stellten Einsatzkräfte des Präsenzkonzepts "Safe City" am Dienstag (24. Februar) einen mutmaßlichen Drogenhandel in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Rheinischen Platz fest. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten ...

  • 26.02.2026 – 10:20

    POL-E: Essen: Café-Einbrecher gehen leer aus - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Drei Unbekannte brachen im August vergangenen Jahres in ein Café an der Kettwiger Straße ein. Sie wurden bei der Tat gefilmt. Die Polizei bittet um Hinweise. Am 24. August 2025 brachen drei unbekannte Männer in ein Café an der Kettwiger Straße in der Essener Innenstadt ein. Gegen 21:30 Uhr verschafften sie sich Zugang zu dem Café und entwendeten zwei Kassenschubladen. In diesen ...

  • 25.02.2026 – 12:45

    POL-E: Essen: Unbekannte rammen Hallentor und stehlen Buntmetalle - Zeugenaufruf

    Essen (ots) - 45356 E.-Bergerborbeck: Am späten Dienstagabend (24. Februar) rammten unbekannte Männer mit einem Transporter das Tor einer Lagerhalle eines Recyclingunternehmens in der Lüschershofstraße und verschafften sich so gewaltsam Zugang zum Gebäude. Anschließend entwendeten sie Buntmetalle. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 22:50 Uhr verschafften sich die ...

