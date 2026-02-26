Polizei Essen

POL-E: Essen

Mülheim an der Ruhr: Einladung an Journalisten - Vorstellung der Kriminalstatistik des Jahres 2025

Essen (ots)

Hiermit laden wir interessierte Journalisten herzlich zur jährlichen Pressekonferenz zur Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 ein:

Montag, 02. März 2025, 13:30 Uhr

Polizeipräsidium Essen (Haupteingang), Büscherstraße 2-6, 45131 Essen

Der Leiter der Direktion Kriminalität, Bernd Röser, informiert über die Kriminalitätsentwicklung im Einsatzgebiet der Polizei Essen sowie über herausragende Sachverhalte des vergangenen Jahres.

Nach der Pressekonferenz ist die Statistik auf der Webseite abrufbar.

Da die Pressekonferenz einer konkreten Planung unterliegt, bitten wir Sie um eine Akkreditierung bis zum 27. Februar, 15:30 Uhr, per E-Mail an pressestelle.essen@polizei.nrw.de. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell