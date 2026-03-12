PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lorsch: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Lorsch (ots)

Am Donnerstag (12.03.) in der Zeit von 16:10 - 16:45 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Mitsubishi SUV, der auf dem Aldi-Parkplatz in 64653 Lorsch abgestellt war. Etwa 800 Euro wird die Fahrzeughalterin die Reparatur ihres Fahrzeuges kosten, welches im linken Heckbereich beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
