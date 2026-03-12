Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lorsch: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Lorsch (ots)

Am Donnerstag (12.03.) in der Zeit von 16:10 - 16:45 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Mitsubishi SUV, der auf dem Aldi-Parkplatz in 64653 Lorsch abgestellt war. Etwa 800 Euro wird die Fahrzeughalterin die Reparatur ihres Fahrzeuges kosten, welches im linken Heckbereich beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell