Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Wurstdiebe in Kita

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagabend (10.3.), gegen 17 Uhr und Mittwochmorgen (11.3.), gegen 7 Uhr hatten es bislang unbekannte Kriminelle auf einen Kindergarten in der Kurt-Schumacher-Straße abgesehen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge drangen die Täter über eine Tür in das Gebäude ein, brachen im Innern eine weitere Tür auf und durchsuchten die Räume. Mit einer Wurst als Beute flüchtete man unerkannt. Der Wert der Beute ist gering, der entstandene Schaden beläuft sich jedoch auf mehrere hundert Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 43) ermittelt und bittet unter Rufnummer 06151/969-0 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell