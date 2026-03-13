PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Messel (ots)

Am Donnerstag (12.03.) gegen 22:20 Uhr, kam es auf der Landesstraße 3094 zwischen Dieburg und Darmstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 30-jähriger Audifahrer aus Darmstadt mit zwei Mitfahrern die Landesstraße 3094 aus Dieburg kommend in Fahrtrichtung Messel. Zeitgleich versuchte ein 61-jähriger Mann aus Frankfurt mit seinem Fahrzeug auf der Fahrbahn zu wenden. Auf Grund des Wendemanövers kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und nach medizinischer Erstversorgung vor Ort in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Die beiden Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Es entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Neben zwei Streifen der Polizeistation Dieburg waren die Freiwilligen Feuerwehren Dieburg und Messel sowie drei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Abschleppmaßnahmen war die Landesstraße 3094 für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

Berichterstatterin: PK'in Schellhaas

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Karn, POK
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

