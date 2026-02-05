Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrradtasche aus Fahrradkorb gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Eine Bielefelderin vermisst seit Mittwoch, 04.02.2026, ihre Fahrradtasche, die sie in einem Fahrradkorb abgedeckt zurückließ.

Nach den Angaben der 57-Jährigen hatte sie ihr Fahrrad in einem Fahrradparkhaus an der Nahariyastraße angeschlossen abgestellt. Zwischen Dienstag, gegen 06:20 Uhr, und Mittwoch, gegen 16:55 Uhr, wurde aus ihrem Fahrradkorb eine schwarze Fahrradtasche der Marke Ortlieb, ein Paar schwarz und gelbe Handschuhe der Marke Roeckl sowie Sportbekleidung und Turnschuhe gestohlen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

