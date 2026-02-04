Polizei Bielefeld

POL-BI: Mit Sprung vor Kollision gerettet - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Dienstagnachmittag, 03.02.2026, fuhr ein PKW-Fahrer auf dem Gehweg auf eine Fußgängerin zu. Ein Sprung vom Gehweg verhinderte Schlimmeres.

Eine 67-jährige Bielefelderin ging gegen 14:45 Uhr auf dem linken Gehweg der Bremer Straße in Richtung Jöllenbecker Straße. Noch vor Erreichen der Jöllenbecker Straße nahm sie hinter sich einen aufheulenden Motor wahr und drehte sich um. Sie sah einen PKW-Fahrer, der in einer leichten Kurve über den abgesenkten Bordstein auf den Gehweg fuhr und auf sie zufuhr. Die Bielefelderin sprang noch rechtzeitig zur Seite, bevor es zu einer Kollision kam. Der Fahrer setzte seine Fahrt mit weiter erhöhender Geschwindigkeit bis zur Jöllenbecker Straße fort, bog dort nach rechts ab und flüchtete.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein dunkles kleineres Fahrzeug der Marke VW mit Bielefelder Kennzeichen gehandelt haben.

Ein Strafverfahren wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Zeugenhinwiese nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell