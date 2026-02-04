PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher nimmt Bargeld an sich

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Montag, 02.02.2026, 19:30 Uhr, und Dienstag, 03.02.2026, 17:35 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Gustav-Bastert-Straße, Ecke Salzufler Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte der Einbrecher ein Fenster einer Erdgeschosswohnung auf. In der Wohnung stieß er auf Bargeld und flüchtete mit seiner Beute über die Haustür in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 10:48

    POL-BI: Trotz Fahrverbot auf der A 2 unterwegs - Unfall

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- BAB 2- Oldentrup- Bei einer Verkehrsunfallaufnahme am Dienstagabend, 03.02.2026, stellten Polizisten fest, dass für einen Audi-Fahrer ein Fahrverbot bestand. Ein 21-Jähriger aus Lippstadt befuhr gegen 22:25 Uhr mit seinem Audi A 6 bei leichtem Schneeregen den mittleren Fahrstreifen der A2 in Richtung Dortmund. Zwischen der Anschlussstelle Ostwestfalen Lippe und Bielefeld Ost kam er, ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 14:03

    POL-BI: Betrüger bietet Kinderwagen an

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Eine Bielefelderin beabsichtigte am Sonntag, 01.02.2026, einen Kinderwagen über ein Kleinanzeigenportal zu kaufen. Trotz der geleisteten Zahlung erhielt sie die Ware nicht. Die 35-jährige Bielefelderin wurde auf dem Kleinanzeigenportal auf ein Angebot für einen 3 in 1 Kinderwagen eines Händlers in Hamburg aufmerksam. Bei einer ersten Kontaktaufnahme forderte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren