POL-BI: Einbrecher nimmt Bargeld an sich

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Montag, 02.02.2026, 19:30 Uhr, und Dienstag, 03.02.2026, 17:35 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Gustav-Bastert-Straße, Ecke Salzufler Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte der Einbrecher ein Fenster einer Erdgeschosswohnung auf. In der Wohnung stieß er auf Bargeld und flüchtete mit seiner Beute über die Haustür in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell