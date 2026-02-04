POL-BI: Einbrecher nimmt Bargeld an sich
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Heepen - Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Montag, 02.02.2026, 19:30 Uhr, und Dienstag, 03.02.2026, 17:35 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Gustav-Bastert-Straße, Ecke Salzufler Straße.
Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte der Einbrecher ein Fenster einer Erdgeschosswohnung auf. In der Wohnung stieß er auf Bargeld und flüchtete mit seiner Beute über die Haustür in unbekannte Richtung.
Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell