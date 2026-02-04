PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Trotz Fahrverbot auf der A 2 unterwegs - Unfall

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2- Oldentrup- Bei einer Verkehrsunfallaufnahme am Dienstagabend, 03.02.2026, stellten Polizisten fest, dass für einen Audi-Fahrer ein Fahrverbot bestand.

Ein 21-Jähriger aus Lippstadt befuhr gegen 22:25 Uhr mit seinem Audi A 6 bei leichtem Schneeregen den mittleren Fahrstreifen der A2 in Richtung Dortmund. Zwischen der Anschlussstelle Ostwestfalen Lippe und Bielefeld Ost kam er, während eines Überholmanövers, aufgrund der nicht den Wetterverhältnissen angepassten Geschwindigkeit, von seinem Fahrstreifen ab. Der Audi stieß gegen die Mittelschutzplanke, drehte sich mehrfach und kam anschließend leicht beschädigt auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der 21-Jährige blieb unverletzt.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte der Audi-Fahrer den Autobahnpolizisten keinen Führerschein vorzeigen. Eine Recherche der Beamten ergab, dass dem 21-Jährigen bis zum 27.06.2028 ein Fahrverbot erteilt worden war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der PKW auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

