Polizei Bielefeld

POL-BI: Partei erhält Brief mit weißer Substanz

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Bad Salzuflen - Am Montagabend, 02.02.2026, öffnete eine Politikerin aus Bad Salzuflen einen Briefumschlag, indem sich weißes Pulver und ein Schreiben befanden. Der Staatsschutz ermittelt.

Gegen 18:50 Uhr meldete eine 65-jährige Politikerin, dass sie im Parteibüro den Briefumschlag eines unbekannten Absenders geöffnet habe. Der an die Partei adressierte Brief enthielt eine zunächst unbekannte weiße Substanz. Neben der Politikerin befanden sich zwei weitere Parteimitglieder im Büro. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ergab eine Detektion der Substanz, dass von ihr keine Gefahr ausging. Der Staatsschutz der Polizei Bielefeld hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell