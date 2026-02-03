Polizei Bielefeld

POL-BI: Identitätsdiebstahl bei Job-Scamming

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet-

Die Polizei Bielefeld warnt vor gefälschten Stellenanzeigen im Internet, deren Ziel es ist, Ihre Identität zu stehlen. Denken Sie daran, Betrüger sind erfinderisch, um an Ihre Daten zu gelangen.

Im Dezember 2025 weckte in einem Kleinanzeigen-Portal ein Job-Angebot einer bekannten deutschen Firma das Interesse einer Bielefelderin, die darauf antwortete. Sie erhielt eine Antwort-E-Mail mit einem Personalfragebogen, den sie ausgefüllt zurückschickte. Einige Tage später wurde ihr mitgeteilt, dass sie den Job bekommen solle, es müsse jedoch zunächst eine Identitätsprüfung erfolgen.

Nach einer ersten Identitätsprüfung nahmen die Betrüger über einen Messenger-Dienst mit ihr Kontakt auf und verlangten weitere Identitätsprüfungen. Die Täter schickten der Bielefelderin einen Link, über den sie ihren Ausweis hochladen sollte. Da dies angeblich nicht sofort funktioniert hatte, erhielt sie insgesamt acht Links und lud jedes Mal ihren Ausweis hoch. Schließlich erhielt sie die Rückmeldung, dass die Identitätsprüfung funktioniert habe und sie einen Arbeitsvertrag zugeschickt bekomme. Als die Bielefelderin jedoch trotz erneuter Anfrage keinen Arbeitsvertrag erhielt, nahm sie Kontakt mit dem Hauptsitz der Firma auf und erfuhr, dass sie offenbar auf eine Fake-Anzeige geantwortet hatte. Daraufhin erstattete sie am 30.01.2026 bei der Polizei Strafanzeige

Täter nutzen viele verschiedene Möglichkeiten, um ihre Opfer zu betrügen. Bleiben Sie aufmerksam und informierten Sie sich vorab intensiv. Wenden Sie sich bei Jobangeboten direkt an das Unternehmen, um sicher zu gehen, dass es sich nicht um eine Fake-Jobanzeige handelt! Bleiben Sie wachsam und informieren Sie auch Familie und Freunde!

