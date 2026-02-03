PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Identitätsdiebstahl bei Job-Scamming

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet-

Die Polizei Bielefeld warnt vor gefälschten Stellenanzeigen im Internet, deren Ziel es ist, Ihre Identität zu stehlen. Denken Sie daran, Betrüger sind erfinderisch, um an Ihre Daten zu gelangen.

Im Dezember 2025 weckte in einem Kleinanzeigen-Portal ein Job-Angebot einer bekannten deutschen Firma das Interesse einer Bielefelderin, die darauf antwortete. Sie erhielt eine Antwort-E-Mail mit einem Personalfragebogen, den sie ausgefüllt zurückschickte. Einige Tage später wurde ihr mitgeteilt, dass sie den Job bekommen solle, es müsse jedoch zunächst eine Identitätsprüfung erfolgen.

Nach einer ersten Identitätsprüfung nahmen die Betrüger über einen Messenger-Dienst mit ihr Kontakt auf und verlangten weitere Identitätsprüfungen. Die Täter schickten der Bielefelderin einen Link, über den sie ihren Ausweis hochladen sollte. Da dies angeblich nicht sofort funktioniert hatte, erhielt sie insgesamt acht Links und lud jedes Mal ihren Ausweis hoch. Schließlich erhielt sie die Rückmeldung, dass die Identitätsprüfung funktioniert habe und sie einen Arbeitsvertrag zugeschickt bekomme. Als die Bielefelderin jedoch trotz erneuter Anfrage keinen Arbeitsvertrag erhielt, nahm sie Kontakt mit dem Hauptsitz der Firma auf und erfuhr, dass sie offenbar auf eine Fake-Anzeige geantwortet hatte. Daraufhin erstattete sie am 30.01.2026 bei der Polizei Strafanzeige

Täter nutzen viele verschiedene Möglichkeiten, um ihre Opfer zu betrügen. Bleiben Sie aufmerksam und informierten Sie sich vorab intensiv. Wenden Sie sich bei Jobangeboten direkt an das Unternehmen, um sicher zu gehen, dass es sich nicht um eine Fake-Jobanzeige handelt! Bleiben Sie wachsam und informieren Sie auch Familie und Freunde!

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 10:52

    POL-BI: Partei erhält Brief mit weißer Substanz

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Bad Salzuflen - Am Montagabend, 02.02.2026, öffnete eine Politikerin aus Bad Salzuflen einen Briefumschlag, indem sich weißes Pulver und ein Schreiben befanden. Der Staatsschutz ermittelt. Gegen 18:50 Uhr meldete eine 65-jährige Politikerin, dass sie im Parteibüro den Briefumschlag eines unbekannten Absenders geöffnet habe. Der an die Partei adressierte Brief enthielt eine zunächst ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 10:43

    POL-BI: Schmuckdiebe kommen durch den Keller

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Schildesche - Am Montag, 02.02.2026, brachen Unbekannte in ein Haus in der Straße Am Vorwerk ein. Die Täter entkamen mit ihrer Beute. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand brachen die Täter zwischen 17:45 Uhr und 19:00 Uhr in ein Haus an der Straße Am Vorwerk, in Höhe Am Steinsiek, ein. Die Einbrecher gelangten gewaltsam in den Keller, durchsuchten anschließend das Haus nach ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 10:34

    POL-BI: Fußgängerin beim Rangieren leicht verletzt

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Montag, 02.02.2026, kollidierte ein Lieferant mit seinem Transporter mit einer Fußgängerin auf dem Jahnplatz. Die Bielefelderin zog sich leichte Verletzungen zu. Der 30-jährige Fahrer hatte ein Restaurant am Jahnplatz beliefert und dafür die Fußgängerzone befahren. Als er wieder anfuhr, um nach links abzubiegen, übersah er die von links kommende 65-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren