FW Kreis Soest: Folgemeldung - Brand im Industriebetrieb

Erwitte (ots)

Aktuell laufen die Löschmaßnahmen und zeigen auch einen guten Löscherfolg. Die Geruchsbelästigung nimmt stetig ab. Durch verbrannten Kunststoff ist es in Teilen von Erwitte und Lippstadt zu Rußpartikelniederschlag gekommen. Dieser ist, wie jeder Ruß, gesundheitsschädlich.

Die Stadt Erwitte hat ab 6 Uhr ein Bürgertelefon eingerichtet. Für eventuelle Fragen stehen die Mitarbeiter der Stadt Erwitte unter der Rufnummer 02943/896118 zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehren im Kreis Soest
Presseteam
Kevin Hoebusch
Mobil: 0160/5519053
E-Mail: presseteam@feuerwehr-kreis-soest.de

